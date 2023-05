Este, il Covid torna alla casa di riposo Santa Tecla. Decine di casi tra anziani e personale

ESTE (PADOVA) - Sono diverse decine gli ospiti contagiati dal Covid alla casa di riposo S. Tecla di Este, dove dalla terza settimana di maggio si è sviluppato un cluster di Sars-Cov2 che, a detta della direzione, non desta particolari preoccupazioni. La presenza del virus è stata accertata in seguito a tampone effettuato su due anziani, inviati al pronto soccorso di Schiavonia per altre patologie. Scoperti i casi, tutta la residenza è stata sottoposta a screening: i positivi al Covid sono attualmente qualche decina, tutti con sintomi lievi o asintomatici.

Il contagio ha interessato qualche dipendente della struttura, che sta attendendo in isolamento domestico la completa guarigione. Fondazione S. Tecla sta tenendo la situazione monitorata e comunica costantemente ai famigliari degli ospiti il decorso dei loro congiunti. Le visite in struttura sono difatti sospese, così come i nuovi arrivi. Proseguono invece le attività del centro diurno. La situazione sembra comunque sotto controllo. Stando a quanto comunica la direzione, alcuni degli anziani risultati inizialmente positivi si sono già negativizzati e per i primi giorni dell'ultima settimana di maggio è previsto un nuovo screening generale.