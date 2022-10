CONSELVE - Addio Giuliana, si è purtroppo spento il sorriso di una insegnante molto apprezzata non solo a Conselve, ma anche nel territorio. È mancata giovedì 13 ottobre nella struttura assistenziale dove era ricoverata già da tempo, Giuliana Farinazzo in Greggio (nella foto), 69 anni, docente per tantissimi anni alla scuola media di Conselve, dove insegnava educazione artistica, arte e immagine nella definizione in vigore attualmente: a scuola era nota per la sua pazienza e per la grande giovialità, due doti naturali in Giuliana, che così riusciva ad appassionare i suoi studenti allo studio dell’arte e alla pratica del disegno a mano libera.

Giuliana Farinazzo era sposata con Andrea Greggio, commerciante molto noto in paese, dove per anni aveva gestito una importante attività di abbigliamento, “Il Sole Rosso”, nella quale si potevano trovare capi sia di firma che di pronto moda e che ha rappresentato per molti giovani degli anni ‘80 un punto di riferimento per essere di tendenza senza dover andare necessariamente in città a Padova. Giuliana era mamma di Diletta e Jacopo, ma anche nonna affettuosa di Brando, Emanuele e Giulio. La professoressa Farinazzo aveva concluso da una decina di anni almeno il suo servizio di insegnamento a scuola e poco dopo la quiescenza ha scoperto di essere affetta da una malattia invalidante. È stata seguita dal marito Andrea nella loro abitazione finché è stato possibile, poi si è reso necessario il ricovero in una struttura assistenziale, dove è mancata nella giornata di giovedì.

La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro della cittadina, ma anche del territorio, suscitando dolore e partecipazione sincera. Tante le attestazioni di stima nei confronti della donna e dei familiari: numerosi coloro che ne ricordano il sorriso e la cordialità, sia durante il periodo di insegnamento, ma anche per la presenza nel negozio del marito Andrea, al quale dava una mano nelle ore libere dall’attività di insegnante. Una caratteristica, quella del buonumore, che Giuliana non aveva abbandonato neppure negli ultimi anni, quando aveva necessità di essere aiutata da familiari ed amici, a causa del progredire della malattia di cui era affetta. Si prevede che vi sarà una grande partecipazione di persone alle esequie di Giuliana Farinazzo che saranno celebrate nella giornata di lunedì 17 ottobre alle 15.30 nel Duomo di Conselve.