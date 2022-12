Padova. Don Luca Favarin sospeso dalla Curia: «Mi sento come Mosè, alla ricerca di una terra promessa»

PADOVA - Don Luca Favarin è stato sospeso dall'istituzione ecclesiastica. L'annuncio lo dà il diretto interessato sui social questa mattina, 17 dicembre.

«Da oggi... sospeso a divinis ai sensi del can. 1333.1 del diritto canonico... Sic transit gloria mundi ... ma resta e resterà sempre la felicità e la forza di una vita che ci coinvolge per servire e amare con serenità e un cuore abitato dalla gioia» ha scritto Favarin.

E ha aggiunto: «Umiliazione? Frustrazione? Io oggi mi sento come Mosè che, spalle a un luogo diventato ormai di potere e oppressione, guarda in avanti alla ricerca di una terra promessa. Tutto questo senza che una volta, una sola volta in 20 anni, l'istituzione ecclesiastica sia venuta in comunità, mi siano state chieste le ragioni, abbiano ascoltato le radici cristiane, ecclesiali e comunitarie con cui facciamo le cose... senza guardare ma solo vedendo dalla finestra del palazzo».

La vicenda

Favarin, responsabile di un centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, oltre che referente di una cooperativa che gestisce il ristorante equo solidale Strada Facendo, da sempre in prima linea sui temi dell'accoglienza e dei diritti civili qualche giorno fa aveva annunciato di essere pronto a lasciare il sacerdozio. Il motivo era una divergenza di metodo con la Diocesi. Una notizia che ha fatto molto discutere: in città il suo operato è apprezzato a molti livelli mentre ci sono riserve all'interno dell'istituzione ecclesiastica.

Don Favarin, una lunga esperienza di missioni umanitarie e due lauree (la prima in Filosofia e teologia, la seconda in Scienze della formazione ottenuta lo scorso maggio), era stato ordinato sacerdote nel 1998. In questi anni ha rappresentato una delle figure religiose più note e più mediaticamente presenti. Con la sua Percorso vita onlus ha portato avanti una serie infinita di progetti di accoglienza ma parallelamente si è trovato anche al centro di numerose polemiche spesso da lui stesso alimentate. La più eclatante nel 2018 quando si scagliò contro chi va in Chiesa ma poi non si dimostra accogliente nei confronti dei migranti bisognosi. «Non fate il presepe se poi non vi comportate da cristiani».

La Curia al momento dell'annuncio di Favarin aveva rilasciato una nota: «Pur riconoscendo lo spirito umanitario e solidale che anima l'operato di don Luca Favarin, da parte sua non si è trovata condivisione di metodo. Pertanto la Diocesi non può essere coinvolta nelle sue attività, che vengono ad assumere carattere imprenditoriale (il diritto canonico prevede che i chierici non possano esercitare attività commerciale se non con licenza della legittima autorità ecclesiastica)».