Don Luca Favarin rompe con la Diocesi: «Pronto a lasciare il sacerdozio». Il post: «Tolgo il disturbo, mi sono stancato»

PADOVA - Don Luca Favarin, responsabile di un centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, oltre che referente di una cooperativa che gestisce il ristorante equo solidale Strada Facendo, da sempre in prima linea sui temi dell'accoglienza e dei diritti civili, è pronto a rompere con la Diocesi di Padova e a lasciare il sacerdozio. Lo scrive lo stesso prete in un post su Facebook dai toni molto duri nei confronti della Curia. Non si fa riferimento ad episodi specifici, ma si fa capire - citando una canzone di Fabrizio De Andrè - che la rottura sarebbe imminente.

--->IL POST DELLA ROTTURA