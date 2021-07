Scomparsa da casa a 22 anni da 3 giorni in sella alla bici bianca

MONSELICE - Risulta scomparsa dal 5 luglio Lakshmi Cortesi, 22enne allontanatasi da Monselice. I genitori ne hanno denunciato la sparizione ai carabinieri che hanno attivato le ricerche insieme alla Protezione civile.

La giovane, che in passato si era già allontanata da casa in altre occasioni, sarebbe partita da Monselice in sella a una bicicletta di colore bianco e potrebbe essersi diretta a Padova, nella zona di Prato della Valle. Le autorità fanno appello a chiunque l'abbia vista, invitando a segnalare eventuali informazioni al 112.