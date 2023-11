VIGONZA (PADOVA) - Fuori uso i lampioni di un intero quartiere per poter depredare un’auto. Ancora in azione la banda dei “cannibali d’auto”: almeno una decina, o forse più, i lampioni manomessi e mandati fuori uso la scorsa notte in via Paradisi a Vigonza, nel nuovo quartiere residenziale sorto accanto al distretto dell’Ulss e alla casa di riposo. Una tecnica già collaudata, purtroppo, anche i analoghi e recenti episodi accaduti nelle scorse settimane in altre zone, per poter razziare le auto indisturbati.

Spenti i lampioni per sventrare l'auto

I ladri, infatti, hanno disattivato il collegamento elettrico dei lampioni collegati alla rete dell’illuminazione pubblica, mettendo così al buio l’intero quartiere. In questo modo, favoriti e coperti dall’oscurità, hanno sventrato l’auto che era parcheggiata all’esterno del condominio nello spiazzo pubblico adiacente. Presa di mira, come ormai capita spesso, un Suv Q5 dell’Audi che è stata letteralmente smembrata. Considerato il modus operandi, è molto probabile che si tratti di una banda specializzata visto che con precisione chirurgica si è portata via cerchioni, motori, sportelli, componenti elettroniche, ingranaggi del cambio e plance. Tutti pezzi, com’è ormai prassi consolidata, che vengono poi rivenduti sul mercato nero dei ricambi. I malviventi si sono mossi con cura e facendo attenzione a non far scattare l’allarme e senza fare rumori molesti, tanto che nessuno dei residenti ha sentito nulla. A fare l’amara sorpresa è stato il proprietario dell’auto quando ieri mattina è sceso per prendersi la vettura e se l’è vista svuotata e fatta a pezzi. Anche questi dettagli fanno ipotizzare che si tratti di ladri esperti e forse addirittura del mestiere.

L’ennesimo episodio della scorsa notte a Peraga è solo l’ultimo di una catena di raid analoghi accaduti negli ultimi giorni che confermano un’evidente recrudescenza del fenomeno di auto depredate e smontate. L’ultimo episodio a Vigonza è accaduto la scorsa settimana e a finire nel mirino dei cannibali d’auto è stato, ancora una volta, un’auto identica, un Suv Q5 dell’Audi. E l’altra notte, nella zona di Abano Terme, i soliti cannibali d’auto, hanno preso di mira e depredato un Suv Q8 Audi portandosi via anche le quattro ruote.