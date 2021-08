Ignora l'alt della polizia, 40enne inseguita per un'ora: patente scaduta, auto fuori regola. Sfilza di sanzioni, non potrà più guidare

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Completamente fuori regola ha rischiato di provocare gravi incidenti stradali per sfuggire al controllo. La quarantenne si muoveva in auto lungo le strade del Camposampierese senza averne i requisiti. Al termine di un lungo inseguimento la donna è stata rintracciata e per lei sono cominciati i guai.

Secondo la ricostruzione effettata dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, il tutto è cominciato a San Giorgio delle Pertiche quando la donna, al volante di una Fiat Punto, è arrivata vicino a un posto di controllo organizzato dai vigili. L'automobilista invece di fermarsi all'alt imposto dalla pattuglia, ha pensato bene di defilarsi. Non ha accelerato di colpo, ma ha fatto finta di non accorgersi dell'operatore con la paletta alzata con le indicava l'alt. L'inseguimento è andato avanti per quasi un'ora lungo le strade del graticolato, poi la donna, almeno per qualche minuto, è riuscita a far perdere le proprie tracce. Con la targa del veicolo sospetto, gli agenti coordinati dal comandante Antonio Paolocci hanno cominciato l'attività d'indagine in tempo reale. É subito emerso come il mezzo fosse sprovvisto di copertura assicurativa da un anno. Girando lungo le strade di Santa Giustina in Colle la pattuglia ha intercettato l'auto parcheggiata fuori da una villetta e ha visto la donna che si stava nascondendo nella casa del convivente.

LE CONSEGUENZE

La mancanza dell'obbligatoria copertura assicurativa prevede il sequestro amministrativo del veicolo e una prima sanzione a carico della proprietaria di 868 euro. L'auto non era nemmeno revisionata dal 2019, così è partita un'ulteriore multa di 173 euro, oltre alla sospensione dalla circolazione fino al nuovo collaudo. Gli accertamenti al terminale della Motorizzazione civile hanno consentito infine di scoprire che la conducente aveva la patente scaduta nel 2018 e poi sospesa per assenza dei requisiti psicofisici. A carico della donna è quindi scattata un'ultima sanzione che potrà arrivare fino a 664 euro, oltre alla revoca definitiva della patente di guida.

Durante l'inseguimento della Punto gli agenti hanno sempre mantenuto un certo spazio di sicurezza per evitare che il comportamento sconsiderato della conducente potesse provocare gravi incidenti stradali e inutili pericoli per gli altri utenti della strada.

GLI STRUMENTI

Grazie a sofisticati mezzi in dotazione gli agenti del comandante Paolocci sono subito in grado di capire se l'auto in fuga abbia o meno delle anomalie. Una volta portata negli uffici del comando di Camposampiero la proprietaria dell'auto non ha dato alcuna spiegazione concreta dei suoi comportamenti. L'attività della Polizia locale proseguirà anche per verificare il rispetto dei limiti di velocità ed intercettare possibili automobilisti che si mettono alla guida nonostante abbiano esagerato con l'alcol. «Obiettivo di fondo di tutta questa attività - ha rimarcato il comandante Paolocci - è quello di scongiurare gravi incidenti stradali».