MESTRE - Inseguimento questa mattina in via Miranese a Mestre dov'è stata speronata una volante della Polizia. Alla guida dell'auto un diciassettenne già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo ha preso l'auto del padre e ha guidato per la città fino a quando una volante non l'ha raggiunto. Nel tentativo di farlo accostare, il diciassettenne ha speronato l'auto della polizia: è stato denunciato.