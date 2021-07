CHIOGGIA - Per scappare ai carabinieri le aveva provate tutte: la corsa in Romea, la deviazione su stradine secondarie e, perfino, il tuffo in un canale. Ma non c’è stato niente da fare: quando è riemerso dall’acqua i militari erano lì ad aspettarlo e lo hanno arrestato. Protagonista di questa avventura un cittadino marocchino, di circa 30 anni, irregolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, che si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati