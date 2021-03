CONSELVE - Fuggono all’alt della Polizia locale, fermati dopo un lungo inseguimento sul filo dei 150 chilometri orari a sirene spiegate. È successo sabato all’ora di cena a cavallo tra il centro di Albignasego e la periferia di Conselve. Nei guai sono finiti due volti noti alle forze dell’ordine: S.S. di 46 anni di Conselve che si trovava al guida di una Opel Corsa e il passeggero M.F. di 54 anni di Pozzonovo. I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

LA DINAMICA

Tutto ha avuto inizio quando gli agenti attorno alle 21 hanno intimato l’alt al conducente della Opel Corsa. L’uomo alla guida, in un primo momento ha finto di fermarsi, poi ha ingranato la marcia ed è fuggito. Gli agenti sono saliti sulla volante e si sono messi all’inseguimento. L’auto in fuga per tentare di far perdere le proprie tracce non ha esitato a spegnere i fanali, azzardando manovre che per pura casualità non hanno coinvolto altri mezzi in transito. Nel frattempo dalla centrale operativa della Polizia locale dei Pratiarcati si è richiesto l’ausilio anche del 112. Una pattuglia dell’Arma ha collaborato nell’attività. Dopo 5 chilometri di inseguimento l’Opel Corsa è stata raggiunta dagli agenti ed è finita fuori strada. Sono usciti i due occupanti che, invece di arrendersi, hanno cominciato a malmenare i vigili con l’obiettivo di guadagnarsi la fuga. Dopo una colluttazione sono stati resi inoffensivi e portati al comando. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. Gli agenti non hanno necessitato delle cure del pronto soccorso. Motivo della fuga? Si è scoperto che l’auto era priva di copertura assicurativa. Il conducente dovrà pagare verbali per complessivi 1.700 euro. Gli sono stati contestati oltre alla guida senza assicurazione, la fuga da posto di controllo, la velocità pericolosa e la guida a fari spenti. Dopo l’inseguimento da brividi e l’identificazione dei due fuggitivi, un carroattrezzi ha recuperato l’Opel Corsa che ora si trova sotto sequestro.

