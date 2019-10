di Michelangelo Cecchetto

CITTADELLA (PADOVA) - «Chiedo di avere notizie di mia figlia, di poterle almeno parlare,, come anche per gli altri figli che potrebbero tornare a scuola. Non abbiamo più notizie delche ora dice addirittura di non essere lui il padre. Non si fa più trovare, è sparito. Ci sta facendo solo del male, non doveva comportarsi così, dice solo falsità». Le parole, accorate, sono quelle della madre dellacon un uomo di 32 anni, ragazzina che tra poco più di due settimane diventerà mamma A fine settembre ricoverata per controlli all'ospedale di, è stata affidata dai servizi sociali ad una struttura protetta. Il caso è diventato di dominio nazionale con la senatrice Daniela Santanchè che durante la trasmissione in diretta su Rete 4 Dritto e Rovescio ha dichiarato di attivarsi perché anchequelli della signora