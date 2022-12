PADOVA - Esce di strada e distrugge la macchina. Illeso, scrive su Instagram: «Gli oggetti si ricomprano, la vita no. Basta una piccola distrazione e la vita scivola via, per sempre. Avevo ancora qualcosa da compiere qui». E il messaggio di forte impatto diventa immediatamente virale. Brutta esperienza per William Toniolo, 24enne originario di Lozzo Atestino molto noto sui social (conta novemila follower), rimasto coinvolto nella notte tra lunedì e martedì in un incidente che avrebbe potuto ferirlo gravemente. Se l'è invece cavata con alcune contusioni e la consapevolezza di averla scampata grossa.

La mezzanotte era passata da qualche minuto e Toniolo stava guidando la sua Volkswagen in via Roda, a Vo'. Si tratta della strada provinciale che porta verso Cinto, un po' tortuosa ma ampia. A quell'ora il traffico era pressoché inesistente e la visibilità buona. Come tanti ragazzi della sua età, William stava probabilmente rientrando a casa dopo una serata distensiva in compagnia di amici. Ad un tratto, l'automobile ha sbandato ed è uscita di lato, finendo nel campo di un residente del posto. Stando a quanto si apprende, il giovane non aveva fatto uso di alcol o stupefacenti. Erano presenti per i rilievi di rito anche i carabinieri di Galzignano.

Nonostante la grande paura, ieri Toniolo ha pubblicato le foto dell'auto incidentata e dello smartphone, il cui retro in cristallo è andato in frantumi. Immagini che fanno riflettere su quanto la vita sia un bene prezioso e al contempo fragile. È questo il messaggio mandato a tanti coetanei che lo seguono sui social. E quelle foto dell'auto distrutta parlano ancor di più. Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente, ma non si esclude che il giovane possa essersi distratto o abbia avuto un colpo di sonno. Fatto sta che in conseguenza dell'urto il frontale della Volkswagen si è completamente schiacciato, il parabrezza rotto e tutti gli airbag sono esplosi. Fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite gravi ed è sempre rimasto cosciente. Un'auto che passava per via Roda ha assistito alla scena e chiamato immediatamente i soccorsi, giunti sul posto da Schiavonia. Toniolo è stato portato al pronto soccorso per accertamenti, venendo dimesso dopo qualche ora.

L'ultima tragedia sulle strade è capitata il 24 dicembre e ha visto come vittima Nicolò Piva, il 26enne di San Martino di Lupari morto per le ferite riportate in un incidente a Castelfranco Veneto. La disgrazia si è consumata alle 6 del mattino, in un punto della circonvallazione ovest sguarnito di guardrail.