PADOVA - Infortunio sul lavoro questa mattina a Padova, all'officina Hunter di via Po: un oepraio di 63 anni, di origine albanese e residente a Teolo, è stato colpito in testa dalla bandiera di un argano che si è staccata. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale, la prognosi è riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA