Sbanda in rotatoria, l'auto si cappotta più volte e vola nel fosso: ferito il conducente

PIOVE DI SACCO - Sbanda mentre percorre la rotatoria, esce di strada e vola nel fosso. La notte scorsa poco prima delle 3.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Padova a Piove di Sacco per un’auto finita fuori strada nel fossato dopo aver affrontato una rotatoria ed essersi rovesciata più volte. Nll'impatto l'autista è rimasto ferito. I pompie hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri che hanno dato l’allarme dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.