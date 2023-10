Pernumia. Perde il controllo dello scooter e centra un palo della luce: commerciante di fiori muore a 56 anni

PERNUMIA - Incidente mortale oggi, 8 ottobre alle 16, in via San Pietro Viminario a Pernumia. Un motociclista mentre transitava in sella al suo scooter è caduto rovinosamente a terra ed è deceduto sul colpo. La vittima è Lorenzo Agnoletto di 56 anni, commerciante di fiori a Pernumia. Dai primi riscontri il 56enne avrebbe perso il controllo della moto e centrato un palo della luce per poi finire la sua corsa sulla pista ciclopedonale. Comunque si è capito sin da subito che le sue condizioni erano gravi. I sanitari del Suem 118 sono accorsi prontamente e hanno cercato di rianimare la persona finita con lo scooter sulla pista ciclabile, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sul luogo dell'ennesima tragedia della strada sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito.

La viabilità ha subito rallentamenti. In corso di valutazione le cause che hanno portato all'impatto mortale.