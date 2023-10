Grave incidente a Udine, scontro tra una moto e due auto. Il moticiclista finisce in ospedale

UDINE - Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 ottobre, in via Croazia nella frazione di Cussignacco a Udine.

Nello scontro tra due auto è rimasta coinvolta anche una moto. L'uomo alla guida della due ruote è stato sbalzato per diversi metri riportando gravi ferite. Allertati i soccorsi, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica provenienti da Udine. Attivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato con l'ambulanza, con a bordo l'equipe dell'automedica, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso per politraumi.