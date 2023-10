Si ferma per aiutare un collega rimasto in panne: autotrasportatore travolto e ucciso da due camion

PADOVA - Autotrasportatore travolto da due mezzi pesanti e ucciso questa mattina, 30 ottobre, in zona industriale a Padova. Malgrado i soccorsi immediati del personale sanitario per l'uomo, Silvano Cenci di Camisano Vicentino, non c'è stato nulla da fare. L'incidente mortale è successo poco prima delle 8 in via Olanda, vicino al supermercato Alì.

Sul posto per i rlievi è intervenuta la polizia locale. Da una prima ricostruzione Cenci, che ha 69 anni (classe 1954), è stato investito da due mezzi pesanti ed è morto all'istante. I veicoli coinvolti sono un autoarticolato e un camion per il trasporto di alimenti. Silvano Cenci, dopo aver scaricato all'Alì, è ripartito e si è fermato poco dopo per aiutare un collega rimasto in panne. Mentre era sulla strada sarebbe stato travolto dai due mezzi.