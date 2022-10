Incidente tra due auto sulla Monselice Mare: feriti una mamma con il figlioletto e un giovane

MONSELICE (PADOVA) - Terribile incidente tra auto: tre i feriti, una mamma con il figlio e un giovane. L'impatto avvenuto tra due automobili poco prima del mezzogiorno di oggi, 30 ottobre, in via Capitello all'incrocio con via del Cristo nel Comune di Arre lungo la Monselice Mare. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre una mamma e figlio su un’auto e un giovane sull’altra, tutti venuti fuori autonomamente, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasferiti in pronto soccorso a Schiavonia per ulteriori accertamenti. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.