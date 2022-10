Donna in bici investita da un'auto: è grave

GRADO - Incidente stradale a Grado, nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, quando gli infermieri della centrale Sores hanno inviato in via Marco Polo un'ambulanza proveniente dall'Isola del Sole per soccorrere una donna di 70 anni che, in sella a una bicicletta, per causa in corso di accertamento, è stata investita da un'auto, rovinando a terra, e riportando lesioni molto serie.