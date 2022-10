Perde il controllo della moto e finisce in un canale irriguo, morto sul colpo

VERONA - Ancora un motociclista che perde la vita sull'asfalto a Verona. Stavolta è accaduto a Rivoli Veronese dove, oggi, 29 ottobre, poco prima delle 17,30, un uomo ha perso il controllo della sua moto finendo nel canale irriguo Zuane e perdendo la vita sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 arrivati sul posto con l'elicottero, un'automedica ed un'ambulanza: per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.