Scontro fra due auto in Corso Australia: traffico in tilt

PADOVA - Un altro incidente stradale questa mattina in tangenziale con due auto finite nel fossato a bordo strada. Dopo quello di iieri, martedì 28 gennaio, anche oggi poco dopo le 8 si è verificato un tamponamento in direzione Sud in corso Australia all'altezza del teatro Geox.



Due auto si sono toccate, sbandando. Entrambi i mezzi sono finiti nel fossato adiacente la carreggiata, immediati i soccorsi: i feriti non sono gravi, ma il traffico è andato subito in tilt.



