Codevigo. Grave incidente tra auto e moto, donna di 60 anni muore poche ore dopo in ospedale

CODEVIGO - Poche ore di agonia dopo un drammatico incidente avvenuto ieri sera, 25 ottobre alle 17 a Codevigo, poi, oggi, il cuore di Giuseppina Franceschin, 60 anni di Arzergrande ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto tra la sua moto Honda 125 e una Peugeot 107 condotta da un uomo di 75 anni.

La donna nell'immediatezza è stata trasportata con l'elisoccorso in ospedale a Padova. I medici che fin da subito l'hanno presa in cura hanno fatto di tutto per salvarla, ma alla fine oggi in mattinata non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. I carabinieri della stazione di Codevigo stanno ultimando gli accertamenti per conoscere nei dettagli cosa possa essere accaduto negli istanti che hanno preceduto il tragico incidente. Ora il conducente della Peugeot rischia di finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.