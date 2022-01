Audi fuori strada, infilzata dal guardrail: i pompieri devono tagliarlo per liberare ferito rimasto imprigionato

SALETTO - L'auto è rimasta infilzata contro un guardrail a Saletto di Montagnana. L'impatto è stato violento: un ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15.45 in via Roma per un’Audi finita contro la cuspide di un guardrail rimanendo, come detto, infilzata: ferito il passeggero, illeso il conducente.

APPROFONDIMENTI NORDEST Vettura incastrata nella cuspide del guardrail: passeggero ferito,... MONTECCHIO MAGGIORE Sbanda con l'Audi e centra la cuspide del guardrail: salve per... TRIESTE Si schianta contro il guardrail e perde il motore dell'auto: un... VICENZA-GRISIGNANO Perde il controllo in A4, si schianta contro il guardrail e si ferma... PORTOGRUARO Schianto in A4: furgone incastrato tra il guardrail e una bisarca, un...

I pompieri, arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto e utilizzando cesoie divaricatori e attrezzature varie hanno smontato parte del guardrail riuscendo a liberare il passeggero, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilevi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.