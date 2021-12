Si schianta contro il guardrail e perde il motore dell'auto: un ferito in ospedale

TRIESTE - Incidente stradale nella tarda serata di ieri 30 dicembre, un'autovettura è andata a sbattere violentemente sul guard rail perdendo anche il motore. È accaduto sul Raccordo stradale 13, in corrispondenza dello svincolo di Prosecco in direzione Venezia. Uno degli occupanti dell'autovettura è stato trasportato all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e personale del 118. Le cause sono in corso di accertamento.