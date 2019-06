Due incidenti in A4, feriti lievi, ma traffico in tilt: bloccati bus e auto di pellegrini diretti al Santo di Padova

Doppio incidente in autostrada che sta provocando code e caos in A4. Sono capitati entrambi attorno alle 8. Uno poco dopo Padova Est in direzione Venezia e uno poco prima di Grisignano in direzione Vicenza.



In entrambi i casi diverse auto coinvolte, ma feriti lievi. Traffico nel caos.



Nel primo scontro coinvolte ben 5 auto con 4 feriti, nessuno grave a quanto ssi è appreso.



Sul posto Stradale e, nel caso di quello verso Grisignano, anche i pompieri. Va ricordato che oggi è giornata critica per la viabilità a Padova vista la festività di Sant'Antonio: bloccate nelle code (quasi 10 km per ogni senso di marcia) auto e pullman di pellegrini diretti al Santo.

