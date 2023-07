Incidente in A4, è in rianimazione Denis Cacciatori, presidente della casa di riposo di Noventa e Stra

PADOVA - La comunità di Noventa Padovana sta vivendo ore d'angoscia e di speranza per le sorti di Denis Cacciatori, 47 anni, presidente della casa di riposo di Noventa e di Stra (Venezia) rimasto vittima ieri mattina, 9 luglio, poco prima delle 9 di un grave incidente stradale. Da quanto ricostruito dalla polizia stradale di Padova Cacciatori, in compagnia della moglie stava transitando in sella ad uno scooterone Suzuki Burgman lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano e l'allarcciamento dell'A31 in provincia di Vicenza. Ad un tratto, secondo la ricostruzione degli agenti, sarebbe esploso lo pneumatico posteriore del mezzo, facendo cadere a terra Cacciatori e la moglie con lo scooterone ormai fuori controllo.

Sul luogo dell'incidente oltre ai sanitari del Suem 118 e gli agenti della Stradale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Il paziente è stato intubato e trasportato in ospedale a Vicenza in prognosi riservata. Il suo quadro clinico è stazionario, il personale medico che fin da subito l'ha preso in cura sta facendo di tutto per salvarlo. Denis Cacciatori, funzionario di banca, è stato da pochi giorni rieletto a presidente della casa di riposo di Noventa per una secondo mandato. Il suo cda gli ha dato fiducia piena alla luce degli importanti risultati conseguiti nel primo quinquennio da presidente.