Fiamme in un box di ricovero attrezzi: i pompieri evitano l'espandersi del rogo

PADOVA - Alle 16:30, di ieri, sabato 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maroncelli a Padova per l'incendio di un box in lamiera adibito a deposito materiale vario: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dalla vicina sede hanno prontamente spento le fiamme per poi procedere alla bonifica di tutto il materiale che si trovava all’interno. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono cocluse dopo un paio d'ore.