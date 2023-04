Urbana. Va a fuoco il deposito di un'azienda agricola, paura per gli animali nella vicina stalla

URBANA (PADOVA) - I vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 12 di oggi, giovedì 13 aprile, per domare le fiamme divampate in un deposito a Urbana. Il luogo dell'incidente è via Borghetto, all'interno delle pertinenze di un'azienda agricola. Ancora non sono note le cause, ma i pompieri non escludono che il fuoco possa essere partito dalla centralina del grande impianto fotovoltaico che alimenta lo stabilimento. Non si sono registrati feriti.

La preoccupazione maggiore era costituita dagli animali nella stalla adiacente il capannone, ma stando a quanto sinora emerso non avrebbero subito conseguenze. Considerata l'entità dell'incendio, sono presenti sul posto almeno cinque mezzi e 12 operatori dei vigili del fuoco, giunti da Este e Legnago. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale.