Padova. Studio legale a fuoco nella notte dei 31, condominio evacuato. Incendio di un mobilificio a Urbana

PADOVA - Il 31 dicembre alle 19 circa i vigili de fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento adibito a studio legale al quinto piano di un condominio di Piazza conciapelli a Padova: nessuna persona è rimasta ferita, evacuato il condominio durante le operazioni di soccorso. I pompieri arrivati con tre squadre hanno spento le fiamme che hanno riguardato principalmente una stanza oltre danni da fumo al resto dello studio. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.

Sempre il 31 alle 19:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Laghi nel comune di Urbana per l’incendio di un mobilificio. Le squadre accorse da Este e Padova e Legnago con due autopompe e due autobotti sono riusciti a circoscrivere le fiamme, salvando il reparto lucidatura e gli uffici. Le operazioni di soccorso sono proseguite nella notte. Le cause di entrambi gli incendi sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

