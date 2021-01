Capodanno con le misure anti Covid. Crolla il numero degli interventi dei vigili del fuoco

Capodanno di interventi dei vigili del fuoco a causa dei festeggiamenti di Capodanno. Gli interventi dei pompieri sono stati in netta diminuzione rispetto all'anno passato, c'era da aspettarselo, viste le misure restrittive anti Covid: in totale le uscite stanotte sono state 229, non molte se confrontate con il 31 dicembre 2019 quando furono 686. Lo rende noto il ministero dell'Interno in un comunicato.

Il numero maggiore anche quest'anno nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171), Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.

