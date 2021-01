TREVISO - Notte di Capodanno all'insegna delle misure restrittive anti Covid anche a Treviso e provincia. Nonostante i divieti, tuttavia, si sono registrati 50 interventi del Suem per persone ubriache. Insomma, una notte decisamente alcolica per molti trevigiani, fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni.

