Canna fumaria a fuoco la sera di San Silvestro, brucia anche il tetto in legno di una villetta

VALVASONE ARZENE - Sei ore di lavoro per salvare il tetto in legno di una villetta di Arzene, minacciato dall'incendio della canna fumaria. I Vigili del fuoco dei distaccamenti di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento sono intervenuti poco dopo le 17 dell'ultimo dell'anno in via Aurelio Pagnucco.

Le fiame hanno intaccato la canna fumaria e si sono sono estese al tetto di una villetta di due piani. L'intervento si é concluso alle 23, dopo aver messo l'abitazione in sicurezza e realizzato una copertura provvisoria per evitare che l'acqua piovana entrasse nell'abitazione, visto che il tetto é stato fortemente danneggiato dall'incendio.



Ultimo aggiornamento: 10:22

