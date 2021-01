Due appartamenti a fuoco in una casa di montagna a Santo Stefano di Cadore

BELLUNO - Poco prima delle 21:30 del 31 dicembre intervento dei vigili del fuoco per l’incendio di due appartamenti di una casa di montagna in via Udine a Santo Stefano di Cadore: nessuna persona è rimasta ferita.

APPROFONDIMENTI MENO INCIDENTI Capodanno con le misure anti Covid. Crolla il numero degli interventi... NAPOLI Botti di Capodanno, morto 13enne ad Asti: i parenti devastano... SICILIA Botti di capodanno, lancia petardi: ferito da esplosione in auto nel... INVISTA Benarrivato 2021, i fuochi d'artificio su Roma prenestina TREVISO Treviso. Notte di sballo nella Marca: 50 interventi del Suem per...

Le squadre dei pompieri accorse dal locale distaccamento e con i volontari S. Stefano e Dosoledo con 7 mezzi antincendio, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme evitando il coinvolgimento delle altre proprietà limitrofe. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate due ore dopo la mezzanotte.

Capodanno con le misure anti Covid. Crolla il numero degli interventi dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA