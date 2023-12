PADOVA - Identificati gli autori della rissa in centro: cinque minori denunciati. Lo scorso 9 dicembre, in Riviera Ponti Romani a Padova, si era consumata una violenta rissa tra un gruppo di giovanissimi, in seguito alla quale un giovane è stato trasportato in ospedale con ferite da taglio a una mano.

Sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di diversi passanti si sono precipitati gli equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Padova.

Nel frattempo il gruppo di giovani si è spostato verso via Zabarella.

Raggiunta la zona i militari hanno rintracciato e identificato cinque minori di origine nord-africana, di età compresa tra i 15 e 17 anni, che hanno raccontato di essere stati poco prima aggrediti anche con cocci di bottiglia senza un’apparente ragione da un gruppo di ragazzi albanesi che subito dopo si è dileguato.

I TESTIMONI

Un testimone oculare ha raccontato che mentre si trovava alla fermata dei Ponti Romani ha visto scendere dal tram un gruppo di ragazzi apparentemente dell’est-europa che ha assalito improvvisamente i minori di origine nord-africana.

I negozianti del posto inoltre hanno aggiunto di aver parzialmente assistito ai fatti, precisando di aver notato due distinti gruppi di giovani stranieri che si colpivano a vicenda con violenti calci e pugni, e che uno dei due gruppi era composto proprio dai minori identificati dai militari intervenuti.

Da successivi riscontri emersi attraverso le immagini fornite dalle registrazioni video dei testimoni e quelle estrapolate dai dispositivi “bodycam” in dotazione ai militari dell’Arma, l’accaduto è stato ricondotto a una vera e propria rissa che ha visto coinvolte le due fazioni, attivamente impegnate a prevalere l’una sull’altra in un reciproco scambio di colpi, la prima composta da ragazzi di nazionalità nord-africana e la seconda composta da giovani verosimilmente di origine est-europea.

Alla luca degli elementi raccolti, i cinque minori di origine nord-africana, 3 residenti a Casale di Scodosia, uno a Padova e uno a Montagnana, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia mentre le indagini, tese alla individuazione delle controparti, sono tuttora in corso.