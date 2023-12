Padova. Violenta rissa per un debito di droga: 3 dei 4 giovani coinvolti finiscono in pronto soccorso

PADOVA - Una lite si è trasformata in rissa, probabilmente per droga. Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre i carabinieri sono stati chiamati perché in piazza Modin, a Ponte di Brenta, quattro giovani se le davano di santa ragione.

Quando sono arrivati hanno trovato a terra un 18enne originario del Kosovo con evidenti ferite al volto. E andando nelle strade vicine ecco che hanno rintracciato altri tre giovani: un 22enne nato a Padova, un 19enne originario di Pavoa e un altro 22enne del Kosovo, tutti residenti nella città del Santo. Avevano i vestiti sgualciti e diverse ferite.

A quanto pare la rabbia non era ancora sfumata perché di fronte ai carabinieri i 4 ragazzi hanno ripreso a litigare e sono volati altri calci e pugni. Immobilizzati e arrestati, due di loro hanno opposto resistenza. Non è finita qui. I militari della Sezione Radiomobile hanno ispezionato la zona e in 3 vasi hanno trovato 8 involucri di cocaina in sasso (oltre 67 grammi), un bilancino di precisione e una pistola a salve senza tappo rosso, con caricatore.

La perquisizione è proseguita a casa del 22enne nato a Padova dove i carabinieri hanno trovato 3 grammi di marijuana e 14 di hashish. Il giovane di Pavia ha consegnato spontaneamente una busta con 6 grammi di marijuana. Tre ragazzi sono stati medicati al pronto soccorso, le contusioni sono state giudicate guaribili tra i 6 e i 7 giorni. Sembra che la lite sia stata scatenata perché tra i ragazzi c'era un debito non saldato per la droga.