CAMPOSAMPIERO - Una devastante grandinata con chicchi grossi come mele, un vento fortissimo che ha fatto volare guard rail in strada, vetri delle macchine rotti e alberi spezzati. Ieri sera poco dopo le 21 nell'Alta padovana si è abbattuta una violentissima grandinata.

PAURA SULLA STRADA

A Campodarsego gli automobilisti hanno vissuto attimi di angoscia: lungo la vecchia statale del Santo, tra la località di Terraglione e Campodarsego sono volati come impazziti dei guardrail tra le auto in transito. Dai tetti di alcune fabbriche sono caduti pericolosamente in strada degli oggetti che hanno impaurito i passanti.

Verso le 21.20 gli automobilisti hanno cercato in tutti i modi di trovare riparo. La stazione di servizio lungo la "307" è stata letteralmente presa d'assalto per trovare un provvidenziale riparo dalla furia del vento e del maltempo. Sempre lungo la statale in direzione Camposampiero l'acqua ha reso pericoloso il manto stradale: in più punti si sono accumulati delle grandi quantità d'acqua che hanno reso difficile il transito dei mezzi.

LA TEMPESTA

La grandinata, che sui social in tanti hanno detto di non averla mai vista così prima, ha colpito in particolare la fascia compresa tra Arsego, Campodarsego e Sant'Andrea di Campodarsego. Chicchi grossi come delle pesche si sono abbattuti sulle colture in pieno campo, tutte nella fase clou dello sviluppo vegetativo. Devastate pure diverse serre, i cui teloni sono volati via, oltre che gli orti.

Sono state registrate, inoltre, raffiche di vento di 120 chilometri orari nella zona di Codevigo. A Camposampiero il maltempo ha colpito soprattutto la zona ovest della città. Anche nella cittadina Antoniana parecchi danni con tanti rami e foglie per terra e vetri rotti di automobili.

Momenti di paura sono stati vissuti dai volontari della Comitato Ungaretti Pasubio che stavano allestendo la festa che avrebbe dovuto cominciare domani. A causa del fortissimo vento è caduta una torre fare che ha strappato in due il capannone allestito in via Corso. Scampato il pericolo, ora per gli organizzatori è una corsa contro il tempo per sistemare la copertura o per trovare un'altra soluzione.

Ieri sera l'assessore alla manutenzione del Comune Carlo Gonzo ha effettuato un sopralluogo: «I danni sono tanti, tutti va verificare ha detto fortunatamente però non ci sono persone coinvolte. I nostri fiumi sono sotto controllo e mi dispiace per il Comitato Ungaretti Pasubio. Se servirà una mano noi ci siamo».

LE COLTURE

«Per il momento non è possibile fare una stima complessiva dei danni commenta la Cia Padova Bisognerà attendere qualche giorno: solo dopo i sopralluoghi da parte dei tecnici avremo un ordine di grandezza».

«Sempre di più oggi gli imprenditori agricoli lavorano come in un pronto soccorso precisa il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato . Ovvero gli addetti ai lavori intervengono direttamente sui campi per tentare di salvare il salvabile allorché accadono eventi di tale portata».

L'organizzazione di categoria punta il dito sugli effetti dell'emergenza climatica: «Queste grandinate sono da annoverare queste vere e proprie tempeste perfette, che dove colpiscono distruggono tutto aggiunge Trivellato in pochi minuti svanisce il lavoro di un'intera stagione. Alle Istituzioni conclude chiediamo una vicinanza concreta, pure con adeguati sostegni economici».