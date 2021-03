Bruno e Marilena, una vita insieme: il Covid li ha portati via in 4 giorni

GRANTORTO - Una famiglia nel dolore, ma anche l'intera comunità di Grantorto toccata da una notizia così triste. Tutti conoscevano Bruno Santin Pedrina e Marilena Bicego. Un anno d'età di differenza, 76 anni lui e 75 lei, uniti nell'amore hanno formato una famiglia, tre i figli Morena, William ed Elena e poi le amatissime nipoti Beatrice ed Asia. In quattro giorni il Coronavirus se li è portati via. Accumunati da un destino tanto avverso quanto tragico. Nei primi giorni di marzo i coniugi hanno riscontrato la positività. Il Covid si è manifestato in modo molto pesante e si è reso necessario il ricovero in ospedale. Il signor Bruno a Schiavonia, la signora Marilena a Cittadella. Lunedì i sanitari si sono dovuti arrendere per Bruno. Venerdì è giunta la notizia del secondo lutto.

Il sindaco Luciano Gavin li ricorda come «due persone che hanno lavorato molto impegnandosi per la famiglia, un marito ed una moglie meravigliosi. Molti concittadini avendo notizia che erano ricoverati mi chiedevano se avevo notizie sulle loro condizioni, altri stentavano a credere si trovassero ricoverati entrambi. Qui ci conosciamo veramente tutti». Il sindaco sottolinea anche come fossero persone a modo, mai sopra le righe, rispettosi. «Un destino particolare, il loro - conclude Gavin - se ne vanno insieme dopo aver trascorso una vita insieme. Il dolore è enorme». Sono tanti a Grantorto a confermare come fossero benvoluti e come ricambiassero dimostrando grande cordialità. Persone con i valori della vita ben saldi, trasmessi anche nell'educazione dei figli. Negli anni 80 avevano gestito il patronato del paese, in piazza, vicinissimo alla chiesa. Proprio il parroco don Dino Dalla Pozza pregherà per loro nelle celebrazioni domenicali assieme a tutta la comunità. «Per loro - dice - abbiamo pregato in questi giorni. Continueremo a farlo. Di fronte a questa ferita molto grande occorre silenzio e preghiera». Sindaco e parroco porteranno il loro cordoglio e quello della comunità alla famiglia, composta anche dai generi Eugenio e Massimiliano. «Siamo affranti, la vita ti tiene insieme e poi ti riserva anche la morte insieme - è la riflessione dell'assessore comunale Mauro Marcon, amico della coppia. Proprio lui ha passato la gestione del bar del patronato a loro - Ci stringiamo alla famiglia in questo passaggio dolorosissimo». La data delle esequie non è ancora stata fissata. I familiari, raccolti nel loro composto e profondo dolore, ringraziano quanti vorranno ricordare e pregare per Bruno e Marilena. Uniti della vita e anche nel destino degli ultimi giorni.