Schianto tra camion e utilitaria, una ventenne muore schiacciata sulla statale Postumia

BOLZANO VICENTINO - Incidente stradale mortale oggi, 14 luglio, lungo la statale 53 Postumia, all'altezza di Lisiera, frazione di Bolzano Vicentino. Vittima una ragazza di 20 anni, Chelsea Morsoletto, residente a Grantorto (Padova), che ha perso la vita nello scontro fra la sua auto, una Nissan Micra, e un camion dotato di gru e altre attrezzature. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto e squadre Anas e le forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale,.

Incidente mortale a Lisiera

Alle 8.30 di oggi, giovedì 14 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la ss 53 Postumia nei pressi dello svincolo per l’A31 per un incidente frontale tra un’auto e un camion: poco prima un veicolo deve aver invaso la corsia opposta nel tratto sopraelevato sul fiume Tesina, nello schianto è deceduta una giovane ragazza, ed è stato coinvolto parzialmente un terzo mezzo pesante. Il camion coinvolto nel frontale poi ha concluso la sua corsa incastrandosi contro il guardrail. I pompieri, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una piccola utilitaria, una Micra, la ventenne. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Illeso l’autista del mezzo pesante. La strada durante i soccorsi è rimasta chiusa in entrambe le direzioni. I carabinieri insieme alla polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa ore.