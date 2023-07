Vigonza, c'è la grandine, la grande corsa per mettere a riparo l'auto nel parcheggio del supermercato

VIGONZA - Un film già visto: chi non ha un garage coperto lunedì sera si è affrettato ha cercare ovunque un posto dove poter mettere l'auto al riparo. Molti hanno scelto i sotterranei del megastore Ipercoop di Vigonza.

Era già successo nei giorni scorsi ed è capitato nuovamente nella tarda serata di lunedì.



IL RITROVO

Tantissimi si sono quindi ritrovati lì, nel grande parcheggio di un centro commerciale chiuso, chi con l'intento di preservare la propria auto ancora immacolata e chi con l'obiettivo di non aggiungere nuove ammaccature a quelle già presenti. Sta di fatto che mentre i chicchi di grandine fino a mezzanotte e mezza scendevano sull'asfalto come palle da tennis, gli automobilisti attendevano lì sotto che il peggio passasse. Qualcuno ha deciso di condividere quell'attesa sui social, altri sono stati in contatto telefonico con parenti e amici per capire se tutti fossero al sicuro. Insomma, lunedì notte il parcheggio è risultato affollato come fosse l'orario di punta dello shopping.

Già sabato sempre nel parcheggio sotterraneo dell'Ipercoop di Vigonza, ma anche in quello vicino dell'Interspar, c'era stato un antipasto dell'allarme. Alle 14 il cielo da azzurro era diventato nero, il vento aveva cominciato a spazzare via rami e alberi. In tutti i comuni dell'immediata cintura padovana chi era sprovvisto di garage aveva mollato la tavola correndo in tutta fretta nei sotterranei dei supermercati. A Vigonza, per esempio, al megastore Interspar in pochi minuti non c'era più un posto libero del parking. Automobilisti preoccupati, con lo sguardo rivolto al cielo per capire cosa stesse accadendo e, almeno per questa volta, evitare di aggravare una situazione del parco auto già compromessa dal fortunale di mercoledì sera. Soltanto verso le 15 quando il cielo sull'immediata cintura padovana era tornato a splendere e la grande paura era passata, i parcheggi sotterranei si erano svuotati. Lunedì notte è capitata la stessa cosa.



LA STRADA

Lungo la direttrice che unisce Ponte di Brenta alla Riviera del Brenta, la strada è stata invasa da fogliame e rami caduti che, unita alla pioggia caduta, ha creato sull'asfalto una patina scivolosa che ha messo al rischio la viabilità degli utenti. Non si segnalano incidenti stradali e persone ferite, ma anche lunedì sera la gente ha vissuto momenti di terrore.



I PROBLEMI

La situazione è destinata a migliorare ma molti padovani che si erano messi da parte una somma per le vacanze, dovranno utilizzare quei soldi per ripristinare i danni. Non solo alle auto, ma anche alle case. Sono innumerevoli tra Noventa, Vigonza e Cadoneghe i tetti martoriati dalla sassaiola di palle di grandine cadute negli ultimi giorni. Chi ha installato i pannelli fotovoltaici oltre alla rottura delle tegole, dovrà ora pensare anche a sostituire gli impianti danneggiati seriamente.