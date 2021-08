PADOVA - Il parlamentare del Pd, Alessandro Zan, ha deciso di non farsi più pubblcare un suo libro dall’azienda Grafica Veneta coinvolta nell’inchiesta per caporalato.

«La pubblicazione del mio libro “Senza paura” - spiega Zan - , la cui uscita era prevista inizialmente per martedì 7 settembre, subirà un ritardo di una settimana, ovvero martedì 14 settembre. La stampa del libro era infatti prevista presso Grafica Veneta, azienda padovana come...

