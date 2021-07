PADOVA - Il giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella sintetizza così le esigenze cautelari nei confronti dell’amministratore delegato Giorgio Bertan e del procuratore Giampaolo Pinton finiti ai domiciliari dopo il blitz di ieri - 26 luglio - a Grafica Veneta: «L'azienda è perfettamente consapevole del numero di ore necessarie per svolgere il lavoro che appalta e non a caso, disponendo delle timbrature dei dipendenti Bm...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati