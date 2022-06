Giunta Giordani bis, i giochi sono fatti: Ragona sarà assessore. Ecco tutti i nomi

PADOVA - Si sblocca la partita per definire la nuova giunta Giordani-bis a Padova. Ieri, 23 giugno, l'assemblea di Coalizione Civica ha dato il via libera all'ingresso nella squadra di Andrea Ragona che dovrebbe continuare ad occuparsi di mobilità e urbanistica gestendo quindi anche la delicata partita del nuovo tram.

Salvo clamorosi colpi di scena gli altri otto posti andrebbero ad Andrea Micalizzi, Antonio Bressa, Cristina Piva, Margherita Colonnello, Francesca Benciolini, Diego Bonavina, Andrea Colasio e Margherita Cera.

Oggi per il sindaco Sergio Giordani è un'altra fitta giornata di incontri politici per definire le ultime caselle relative alle deleghe, la presentazione ufficiale della squadra potrebbe avvenire già domani mattina.

