Gino Cecchettin candidato alle elezioni europee con il Pd? Smentisce: «Tutto falso»

VIGONOVO (VENEZIA) - Gino Cecchettin candidato alle elezioni con il Pd? Tutto falso. «Il signor Gino Cecchettin, nostro tramite, rappresenta che le notizie secondo le quali lo stesso sarebbe in procinto di candidarsi o di essere candidato alle elezioni europee con il Partito Democratico sono prive di fondamento e quindi false».

Voci davano il papà di Giulia, la 22enne del cui omicidio è accusato l'ex fidanzato Filippo Turetta, come pronto a gettarsi in politica. Ma quelle voci sono state drasticamente smentite dallo stesso Gino Cecchettin tramite i suoi legali: «Lo stesso si dice molto contrariato dall'accaduto; oltretutto, tale notizia sta generando numerosi commenti diffamatori e inaccettabili. Il nostro assistito non può accettare che passi il messaggio, appunto falso, secondo cui lo stesso approfitti della tragedia che ha colpito la propria famiglia per trarne notorietà, utilità o qualche posto di rilievo, pertanto lo stesso valuterà eventuali azioni a tutela della propria persona».