Gino Cecchettin: «Ritorno al lavoro con il cuore ancora pesante, ma con nuova determinazione»

VENEZIA - «Oggi, con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro». Lo scrive Gino Cecchettin, in un post pubblicato sul social network professionale LinkedIn. Nel messaggio Cecchettin - che è titolare di una piccola azienda tecnologica, la «4next Technology Systems» - esprime «sincera gratitudine per il vostro sostegno durante questo periodo così difficile. Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia.

IL POST