Santa Giustina in Colle. Raid di tre notti in centro: ruba farmaci e un condizionatore portatile. Denunciato ladro seriale

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Per tre notti ha fatto razzia nei negozi del centro, denunciato ladro seriale, un 44enne di Cittadella.

I fatti risalgono al 24, 25 e 26 agosto. Di notte l'uomo si sarebbe introdotto nelle attività del centro di Santa Giustina in Colle: da una farmacia ha portato via dei medicinali, da un'agenzia immobiliare un condizionatore portatile, da un cantiere edile dei ventilatori e delle prolunghe industriali. Un vero e proprio raid in tre fasi.

I carabinieri della stazione di Camposampiero hanno sentito i testimoni che hanno visto un'auto aggirarsi con fare sospetto in zona. Così i militari sono arrivati al 44enne e hanno trovato a casa sua gran parte della refurtiva, oltre a vari arnesi da scasso. Dovrà rispondere di furto aggravato continuato.