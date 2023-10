ARRE (PADOVA) - « Non volevo certo fare il detective, ma quando ho visto attraverso la videosorveglianza che in chiesa qualcuno stava armeggiando, sono andato subito a vedere e una volta sorpresa la persona, mi è venuto spontaneo cercare di fare in modo che non si appropriasse delle offerte dei fedeli » . A parlare così è il parroco di Arre don Leopoldo Zanon, protagonista suo malgrado dell’inseguimento della nomade che aveva scassinato la cassetta delle elemosina. Pensava fosse un gioco da ragazzi arraffare qualche spicciolo dalla cassetta delle offerte nella chiesa di Arre, ma non ha fatto i conti con l’occhio da investigatore del sacerdote.

Il furto in chiesa

Giovedì pomeriggio una donna di 40 anni originaria della Bosnia, ma residente a Bovolenta, è entrata in parrocchia con attrezzi da scasso e ha cominciato a forzare la cassetta delle offerte. Dalla sacrestia il prete ha sentito rumori sospetti e ha chiamato il 112. Sul luogo della segnalazione è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Conselve. La donna è stata sorpresa sull’uscio della chiesa pronta a tagliare la corda, ma è stata bloccata. Da una perquisizione allo zaino che teneva sulla spalla sono spuntate attrezzature idonee a commettere furti in chiesa. Il materiale è stato sequestrato mentre per la quarantenne è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stata posta ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Da accertamenti è emerso che la quarantenne fosse un volto noto alle forze dell’ordine. Questa volta, però, a tradirla, è stato il sacerdote che ha subito capito che c’era qualcosa che non andava e ha prontamente chiesto l’intervento dei carabinieri.

L'inseguimento