Padova. Calano i furti ma c'è un'impennata di truffe informatiche: il bilancio dell'Arma dei carabinieri

PADOVA - Oggi 30 dicembre, il colonnello Michele Cucuglielli ha illustrato un anno di lavoro dell'Arma dei carabinieri sul territorio padovano. Oltre 190mila le telefonate pervenute in un anno alla centrale operativa del 112.

Sul fronte dei furti si registra un netto calo dei reati predatori rispetto al 2019, primo anno utile per un riscontro vista la pandemia che ha attanagliato la nazione nell'ultimo biennio. Crescono le rapine, 194 nel 2022, ma è giusto sottolineare che la maggior parte di queste si riferiscono a furti nei centri commerciali che si sono trasformati in rapine improprie per il tentativo del malvivente di allontanarsi provocando violenza sugli addetti alla sicurezza. Il dato allarmante è legato alle truffe informatiche che sono in netto aumento su scala provinciale nonostante i continui convegni che l'Arma organizza sul territorio a difesa della popolazione. Sul fronte della sicurezza stradale si registrano interventi su quasi settecento incidenti, che in diciassette casi si sono materializzati in sinistri mortali con 19 vittime complessive. Un ragionamento importante il colonnello Cucuglielli l'ha riservato alle infiltrazioni mafiose sulle quali non bisogna mai abbassare la guardia e sul costante contrasto allo spaccio di droga con particolare attenzione al mondo giovanile.