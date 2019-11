Capelli bianchi e codino, Freddy torna in tribunale per le armi: «Processatemi»

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Un anno dopo i fratelli Sorgato si sono rivisti in un’aula di Tribunale. L’ultima volta Freddy e Debora si erano incontrati il 9 ottobre dell’anno scorso, giorno del compleanno dell’autotrasportatore di, in occasione della sentenza della Corte d’Appello (confermate le condanne di entrambi a 30 anni). E ieri, molto provati dalla vita carceraria, hanno incrociato gli sguardi davanti al gup Elena Lazzarin incriminati per il possesso di due pistole e di altre armi. Un saluto con la mano, un paio di sorrisi e la commozione. Non una parola e non un abbraccio, sempre divisi dai poliziotti della penitenziaria.