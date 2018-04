Esibizionista alla pausa pranzo: scatta la multa da 10 mila euro

di Cesare Arcolini

FONTANIVA - Scoppia il caldo, esplodono gli ormoni, scattano le maxi multe.pizzicato in una zona appartata di Fontaniva dagli agenti della Polizia locale e sanzionato con un maxi verbale da. A finire nei guai è stato un trentacinquenne residente in provincia di Vicenza. Una volta portato in caserma l'individuo ha ammesso le proprie responsabilità, aggiungendo di essere un assiduo frequentatore del parco Brenta Viva di Fontaniva. Messo alle strette dagli agenti avrebbe anche riferito di lasciarsi andare ad atti osceniquando riuscirebbe ad avere qualche minuto di libertà. Le dichiarazioni dell'esibizionista hanno trovato una conferma grazie ai supporti tecnologici in uso alla Polizia locale. Di fatto l'individuo di Vicenza in più di un'occasione in auto ha attraversato i varchi elettrocini a lettura targhe che sono posizionati nei pressi del parco. Insomma, un veterano della perversione, che adesso dovrà mettere mano al portafogli e pagare a caro prezzo il suo vizietto.