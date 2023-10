VICENZA - Cinque persone sono rimaste ferite, a Vicenza, per la caduta, oggi 27 ottobre, di un tiglio alto 10 metri in pieno centro e nei presssi di una fermata di un autobus. Tra i coinvolti, due sono feriti in modo serio. Il crollo è accaduto intorno di fronte alla stazione ferroviaria di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni l'albero si è letteralmente sollevato da terra staccando anche le radici per poi adagiarsi a pochi metri dalla pensilina e adagiandosi sulla sede stradale che è rimasta bloccata e fortunatamente in quel momento non transitavano autobus e auto. Sul posto i vigili del fuoco, tre ambulanze del Suem 118 che hanno soccorso i feriti, polizia, carabinieri e polizia locale. All'orgine del crollo non si esclude anche il forte vento che in queste ore ha colpito anche il Vicentino. La strada è stata chiusa, messa in sicurezza per la riapertura alla circolazione.

«Il nostro primo pensiero va ai cittadini che sono stati feriti e sono stati ricoverati al San Bortolo - ha commentato il sindaco Giacomo Possamai – Ogni valutazione sulle cause è prematura. Abbiamo nominato un perito per fare tutte le verifiche e comprendere cosa, oltre al vento intenso, possa aver portato alla caduta dell’albero».